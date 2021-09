Amici, parla Nunzio Stancampiano: ”Raimondo Todaro si è vendicato”. (Di lunedì 27 settembre 2021) Il ballerino Nunzio che ha partecipato alla sfida di Amici 21 ieri, sabato 27 settembre 2021, ha rotto il silenzio e ha parlato della sua sconfitta citando anche Raimondo Todaro. A quanto pare Nunzio non ha preso affatto bene il fatto di dover tornare a casa e che al posto suo ci sia Mattia. Amici, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 27 settembre 2021) Il ballerinoche ha partecipato alla sfida di21 ieri, sabato 27 settembre 2021, ha rotto il silenzio e hato della sua sconfitta citando anche. A quanto parenon ha preso affatto bene il fatto di dover tornare a casa e che al posto suo ci sia Mattia., L'articolo

