(Di lunedì 27 settembre 2021) Nello speciale di ieri pomeriggio,è stato eliminato definitivamente da21, perdendo la sfidail collega Mattia. A nullaservite le sue doti artistiche e la sua simpatia, seppur avesse già conquistato gran parte del pubblico a. Ieri sera, poi, nel corso di una diretta sul suo profilo Instagram, il ragazzo si è così sfogato per la suandosi: È stata un’avventura breve ma intensa. All’inizio non sapevo di trovare, ma quando l’ho saputo ho detto ai miei che sarei andato aper unaad un bambino di tredici anni perché quando ...

Ultime Notizie dalla rete : Amici Nunzio

Lo sfogo del ballerino In occasione della prima puntata di21 , Raimondo Todaro si è visto arrivare nel talent una "vecchia conoscenza".in passato ha frequentato la scuola dell'...21,eliminato contro Mattia: 'Raimondo Todaro ha rivelato la persona che è' Durante la seconda puntata di21 è andato in scena l'atteso scontro trae Mattia per assegnare il ...Amici 21, Nunzio Stancampiano dopo la sua eliminazione si scaglia contro Raimondo Todaro: "Si è vendicato, sono a casa per una ripicca". Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.Un ormai ex concorrente del talent di Maria de Filippi si scaglia via social contro il nuovo professore di ballo, ecco le sue dichiarazioni ...