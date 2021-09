Ama: via dell’Ateneo Salesiano, nuovi scarichi abusivi ingombranti (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma – Sacchetti di calcinacci, un armadio e decine di cartoni abbandonati su suolo pubblico in via dell’Ateneo Salesiano 133 (III Municipio), nei pressi dell’attiguo Centro di Raccolta regolarmente aperto e a disposizione dei cittadini. Non sono passati nemmeno 3 giorni dall’ultimo intervento delle squadre speciali Ama proprio in quella via, che nel weekend incivili e svuota-cantine sono tornati a colpire. La Municipalizzata capitolina per l’Ambiente, oggi stesso, presenterà denuncia contro ignoti alle Autorità competenti. Così in un comunicato AMA S.p.A. La strada in questione è purtroppo oggetto di ripetuti e continui scarichi di materiali vari. Solo nel corso degli ultimi sette giorni, squadre addette con mezzi ad hoc hanno effettuato tre interventi mirati (16, 18 e 24 settembre) in quest’area, con oltre 4 tonnellate di ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma – Sacchetti di calcinacci, un armadio e decine di cartoni abbandonati su suolo pubblico in via133 (III Municipio), nei pressi dell’attiguo Centro di Raccolta regolarmente aperto e a disposizione dei cittadini. Non sono passati nemmeno 3 giorni dall’ultimo intervento delle squadre speciali Ama proprio in quella via, che nel weekend incivili e svuota-cantine sono tornati a colpire. La Municipalizzata capitolina per l’Ambiente, oggi stesso, presenterà denuncia contro ignoti alle Autorità competenti. Così in un comunicato AMA S.p.A. La strada in questione è purtroppo oggetto di ripetuti e continuidi materiali vari. Solo nel corso degli ultimi sette giorni, squadre addette con mezzi ad hoc hanno effettuato tre interventi mirati (16, 18 e 24 settembre) in quest’area, con oltre 4 tonnellate di ...

Advertising

sevenseasmarina : RT @BlackMagicEx5S: ++ RAGGI CAPUT MUNDI ++ Lo sapevate che Virginia in ACCORDO CON FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA, destinerà l’impianto… - VincentKahn1 : RT @BlackMagicEx5S: ++ RAGGI CAPUT MUNDI ++ Lo sapevate che Virginia in ACCORDO CON FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA, destinerà l’impianto… - Frances42790897 : ++ RAGGI CAPUT MUNDI ++ Lo sapevate che Virginia in ACCORDO CON FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA, L'IMPIANTO VIA B… - Poccio_1 : RT @BlackMagicEx5S: ++ RAGGI CAPUT MUNDI ++ Lo sapevate che Virginia in ACCORDO CON FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA, destinerà l’impianto… - VincentKahn1 : RT @marsion65: ++ RAGGI CAPUT MUNDI ++ Lo sapevate che Virginia in ACCORDO CON FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA, destinerà l’impianto di V… -

Ultime Notizie dalla rete : Ama via La casa di carta: come finirà tra Stoccolma e Denver La sua copertura però salta per via di vari imprevisti e con lei il Piano B per mettere in salvo il ... Conosce tutto di lui, lo ama. Denver è incredulo. Qualche sguardo e tono non troppo convinto ...

La vice questore di Roma si schiera contro il green pass ... alla fine della manifestazione si sono registrati scontri nella via Appia fra teppisti ... Sono una persona che ama il proprio Paese e le bellezze del mondo, e lotterò sempre per esse' . È stata avviata ...

Ama: via dell'Ateneo Salesiano, nuovi scarichi abusivi ingombranti - RomaDailyNews RomaDailyNews Roma, scarichi davanti ai centri Ama: raccolte 4 tonnellate. E scatta la denuncia Abbandonano rifiuti ingombranti davanti ai centri di raccolta Ama. Accade sempre più spesso nella Capitale e Ama denuncia la situazione critica in via dell'Ateneo Salesiano 133 ...

36^ edizione Corsa Sottoten. Francesco Vanore. Le foto Caserta. Sabato 25 e domenica 26 a Casolla di Caserta c’è stata una due giorni interamente dedicata al ciclismo, ...

La sua copertura però salta perdi vari imprevisti e con lei il Piano B per mettere in salvo il ... Conosce tutto di lui, lo. Denver è incredulo. Qualche sguardo e tono non troppo convinto ...... alla fine della manifestazione si sono registrati scontri nellaAppia fra teppisti ... Sono una persona cheil proprio Paese e le bellezze del mondo, e lotterò sempre per esse' . È stata avviata ...Abbandonano rifiuti ingombranti davanti ai centri di raccolta Ama. Accade sempre più spesso nella Capitale e Ama denuncia la situazione critica in via dell'Ateneo Salesiano 133 ...Caserta. Sabato 25 e domenica 26 a Casolla di Caserta c’è stata una due giorni interamente dedicata al ciclismo, ...