“Ama per amare” | Frate Massimo Poppiti presenta il nuovo album a Salerno

Salerno – Si terrà sabato 2 ottobre alle ore 20.00, presso il chiostro dei Frati Minori Cappuccini sito in Piazza San Francesco a Salerno, la presentazione del nuovo album di Frate Massimo Poppiti "Ama per amare", il progetto musicale che si propone come contenitore di intense emozioni capaci di toccare la sensibilità di tutti gli ascoltatori. Fr. Massimo, dopo il primo disco "Vivi", decide di rimettersi in gioco con un album capace di raccontare d'amore e amicizia attraverso le sue esperienze di vita. Un mix perfetto di sentimentalismo e positività i cui brani descrivono l'amore attraverso un linguaggio autentico e onesto e che, allo stesso tempo, lancia un messaggio ...

