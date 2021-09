Allarme zanzara giapponese in Italia: più pericolosa della “tigre” (Di lunedì 27 settembre 2021) È Allarme zanzara giapponese in Italia. Il temuto insetto, più resistente e aggressivo della già nota zanzara “tigre” è stato avvistato nel Nord-Est, in particolare in Friuli. Si nutre di sangue umano, punge anche durante le ore diurne e può trasmettere malattie potenzialmente mortali come la Dengue, la Chikungunya e la West Nile ma anche “la cefalea giapponese”. Non solo, ha anche una forte capacità adattiva, motivo per cui la sua presenza è stata riscontrata sia negli ambienti urbani che in quelli boschivi. Il timore degli esperti “è che dall’area orientale del Nord Italia si trasferisca nella parte occidentale”, come ha spiegato al quotidiano Repubblica la veterinaria Annapaola Rizzoli. “Si tratta della terza ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 27 settembre 2021) Èin. Il temuto insetto, più resistente e aggressivogià nota” è stato avvistato nel Nord-Est, in particolare in Friuli. Si nutre di sangue umano, punge anche durante le ore diurne e può trasmettere malattie potenzialmente mortali come la Dengue, la Chikungunya e la West Nile ma anche “la cefalea”. Non solo, ha anche una forte capacità adattiva, motivo per cui la sua presenza è stata riscontrata sia negli ambienti urbani che in quelli boschivi. Il timore degli esperti “è che dall’area orientale del Nordsi trasferisca nella parte occidentale”, come ha spiegato al quotidiano Repubblica la veterinaria Annapaola Rizzoli. “Si trattaterza ...

