Allarme Juventus, quanto staranno fuori Dybala e Morata (Di lunedì 27 settembre 2021) La Juventus in apprensione per le condizioni di Dybala e Morata: oggi gli esami che definiranno i tempi di recupero dei due calciatori Una vittoria pagata a caro prezzo quella della Juventus sulla Sampdoria: Allegri ha visto infortunarsi prima Dybala poi Morata. Entrambi salteranno il match Champions contro il Chelsea e il derby contro il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

