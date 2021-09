Allarme Clima: rivelato aumento spropositato del buco nell’ozono, siamo vicini alla fine? (Di lunedì 27 settembre 2021) Nuovo allarme sul buco dell’ozono sopra l’Antartide: il satellite Sentinel 5P ha rilevato che si è nuovamente allargato dopo alcuni anni di riduzione. buco dell’ozonoIl buco dell’ozono è una riduzione ciclica dello strato di ozono stratosferico (ozonosfera) che si verifica, principalmente in primavera sopra le regioni polari. La diminuzione può arrivare fino al 71% nell’Antartide e al 29% (2011) nella zona dell’Artide. La riduzione dell’ozono indica il generico assottigliamento dell’ozonosfera, una fascia della stratosfera che si è cominciato a studiare e rivelare a partire dalla fine degli anni settanta (stimata intorno al 5% dal 1979 al 1990). Lo strato di ozono (O3) funge da filtro per le radiazioni ultraviolette: infatti assorbe ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 27 settembre 2021) Nuovosuldell’ozono sopra l’Antartide: il satellite Sentinel 5P ha rilevato che si è nuovamentergato dopo alcuni anni di riduzione.dell’ozonoIldell’ozono è una riduzione ciclica dello strato di ozono stratosferico (ozonosfera) che si verifica, principalmente in primavera sopra le regioni polari. La diminuzione può arrivare fino al 71% nell’Antartide e al 29% (2011) nella zona dell’Artide. La riduzione dell’ozono indica il generico assottigliamento dell’ozonosfera, una fascia della stratosfera che si è cominciato a studiare e rivelare a partire ddegli anni settanta (stimata intorno al 5% dal 1979 al 1990). Lo strato di ozono (O3) funge da filtro per le radiazioni ultraviolette: infatti assorbe ...

