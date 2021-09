Alessia Marcuzzi, se ne parla sempre ma l’avete mai visto il marito? Chi è e cosa fa Paolo (Di lunedì 27 settembre 2021) Non è possibile reperirlo su Instagram, Facebook o altri social network. Il marito di Alessia Marcuzzi, Paolo Calabresi Marconi, è una persona molto riservata che preferisce concentrarsi sul lavoro velandosi di privacy. Lui e la conduttrice televisiva si sono sposati nelle campagne londinesi di Cotswolds l’1 dicembre del 2014 e ancora si amano come pazzi. La coppia, legata per motivi diversi al mondo dello showbiz, ha sempre vissuto in grandissima sintonia e il loro segreto sta nel dialogo. Paolo Calabresi Marconi e Alessia Marcuzzi sono soliti raccontarsi il loro quotidiano, per poi scambiarsi consigli a vicenda. Lui inoltre gode di un ottimo rapporto coi figli di lei e con i suoi ex compagni. Ma di che si occupa? Alessia ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 27 settembre 2021) Non è possibile reperirlo su Instagram, Facebook o altri social network. IldiCalabresi Marconi, è una persona molto riservata che preferisce concentrarsi sul lavoro velandosi di privacy. Lui e la conduttrice televisiva si sono sposati nelle campagne londinesi di Cotswolds l’1 dicembre del 2014 e ancora si amano come pazzi. La coppia, legata per motivi diversi al mondo dello showbiz, havissuto in grandissima sintonia e il loro segreto sta nel dialogo.Calabresi Marconi esono soliti raccontarsi il loro quotidiano, per poi scambiarsi consigli a vicenda. Lui inoltre gode di un ottimo rapporto coi figli di lei e con i suoi ex compagni. Ma di che si occupa?...

