Alessandro Cattelan e Diletta Leotta sono il nostro futuro, anche se oggi tutti diranno il contrario (Di lunedì 27 settembre 2021) Alessandro Cattelan su Rai1 e Diletta Leotta Dazn Perché un articolo celebrativo su Alessandro Cattelan e Diletta Leotta proprio oggi? Perché in questo week end abbiamo avuto la conferma che il futuro della televisione italiana, per alcuni decenni, è in cassaforte, grazie a due fuoriclasse. Nel giorno della pietra tombale Auditel per il conduttore di Da grande potrebbe sembrare una provocazione fine a sé stessa, ma non è così. Ecco perché. Alessandro Cattelan Non era colpa della «tempesta perfetta: finale Europei di Pallavolo e Juventus-Milan», per citare Antonio Ricci, per il misero 12% della prima puntata di Da grande su Rai1 della scorsa settimana. Già, perché ...

