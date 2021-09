Albano e Madonna: il video dell'esibizione del cantante svelato a Verissimo (Di lunedì 27 settembre 2021) Albano ha rivelato a Verissimo cosa ha cantato davanti a Madonna, la pop star internazionale è stata in vacanza in Pugli: ecco il video Albano è stato ospite di Silvia Toffanin, il cantante ha raccontato del suo incontro con Madonna, davanti a lei ha cantato alcuni brani, tra cui l'Ave Maria: la pop star internazionale quest'estate ha passato parte delle sue vacanze in Italia, in particolare in Puglia. Secondo appuntamento settimanale con Verissimo, che da quest'anno va in onda sia il sabato che la domenica. Tra gli ospiti della puntata del 26 settembre c'è stato Albano. Il cantante ha raccontato molti aspetti della sua vita, dal rapporto con la madre a quello con i ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 27 settembre 2021)ha rivelato acosa ha cantato davanti a, la pop star internazionale è stata in vacanza in Pugli: ecco ilè stato ospite di Silvia Toffanin, ilha raccontato del suo incontro con, davanti a lei ha cantato alcuni brani, tra cui l'Ave Maria: la pop star internazionale quest'estate ha passato partee sue vacanze in Italia, in particolare in Puglia. Secondo appuntamento settimanale con, che da quest'anno va in onda sia il sabato che la domenica. Tra gli ospitia puntata del 26 settembre c'è stato. Ilha raccontato molti aspettia sua vita, dal rapporto con la madre a quello con i ...

Advertising

SPYit_official : Al Bano canta per Madonna l’Ave Maria, il video esclusivo andato in onda a Verissimo... #albano #madonna #puglia… - mikogat : @andoniopre Amo AHAHAHAHAHAH mi sento male al pensiero di Madonna che deve sorbirsi PEEEEEEEEEEEEE di Albano. - ziomuro : RT @GiusCandela: Il video di Albano che canta per Madonna. E nemmeno una scritta 'esclusiva', un 'tra poco' lungo tre ore. Così si fa. #Ver… - soloversacexme : RT @GiusCandela: Il video di Albano che canta per Madonna. E nemmeno una scritta 'esclusiva', un 'tra poco' lungo tre ore. Così si fa. #Ver… - zorzando6 : RT @GiusCandela: Il video di Albano che canta per Madonna. E nemmeno una scritta 'esclusiva', un 'tra poco' lungo tre ore. Così si fa. #Ver… -

Ultime Notizie dalla rete : Albano Madonna Albano e Madonna: il video dell'esibizione del cantante svelato a Verissimo L'esibizione di Albano, che potete vedere in questo video , sembra che sia stata molto apprezzata da Madonna. Nel corso della puntata Albano ha parlato anche del dolore per la morte della mamma, la ...

LetterAltura, al via la quindicesima edizione del festival ... alle ore 15.45, il dialogo tra il giornalista Gino Cervi e l'esperto di ciclismo Albano Marcarini ... anche il palcoscenico sarà speciale, all'interno della splendida Chiesa di Madonna di Campagna, a ...

Albano e Madonna: il video dell'esibizione del cantante svelato a Verissimo Movieplayer.it Albano e Madonna: il video dell'esibizione del cantante svelato a Verissimo Albano ha rivelato a Verissimo cosa ha cantato davanti a Madonna, la pop star internazionale è stata in vacanza in Pugli: ecco il video Albano è stato ospite di Silvia Toffanin, il cantante ha raccont ...

Madonna, il primo piano è sul décolleté: le bombe sono esplosive Madonna con una scollatura davvero profonda mette in mostra un décolleté mozzafiato, le sue bombe pazzesche dominano l'inquadratura e fanno impazzire i fan.

L'esibizione di, che potete vedere in questo video , sembra che sia stata molto apprezzata da. Nel corso della puntataha parlato anche del dolore per la morte della mamma, la ...... alle ore 15.45, il dialogo tra il giornalista Gino Cervi e l'esperto di ciclismoMarcarini ... anche il palcoscenico sarà speciale, all'interno della splendida Chiesa didi Campagna, a ...Albano ha rivelato a Verissimo cosa ha cantato davanti a Madonna, la pop star internazionale è stata in vacanza in Pugli: ecco il video Albano è stato ospite di Silvia Toffanin, il cantante ha raccont ...Madonna con una scollatura davvero profonda mette in mostra un décolleté mozzafiato, le sue bombe pazzesche dominano l'inquadratura e fanno impazzire i fan.