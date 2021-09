Albano Carrisi bomba: “Quel che provo per Romina supera l’amore”. Lite assurda a Cellino, “Lei lascia la casa” (Di lunedì 27 settembre 2021) Albano ha deciso di aprirsi completamente nel corso di un’intervista con Maurizio Costanzo. Protagonista delle sue parole, Romina Power, la donna che lo ha portato al successo, che gli ha regalato l’amore, ma che lo ha anche distrutto. Oggi la bella americana è nuovamente in Italia, e non manca mai di affermare di essere innamorata del suo ex marito e di esserne anche ricambiata. Su questo, il cantante di Cellino San Marco non è molto d’accordo, soprattutto dal momento che è impegnato in una relazione con la show girl Loredana Lecciso, donna con cui afferma di voler passare la sua vecchiaia. Per prima cosa, Albano ha ricordato la sua infanzia: “Non ho mai avuto dubbi sul fatto di voler fare il cantante, già a sei anni ne ero certo. Da piccolo mi sono diviso tra campi e scuola. Ho amato la scuola fino ... Leggi su cityroma (Di lunedì 27 settembre 2021)ha deciso di aprirsi completamente nel corso di un’intervista con Maurizio Costanzo. Protagonista delle sue parole,Power, la donna che lo ha portato al successo, che gli ha regalato, ma che lo ha anche distrutto. Oggi la bella americana è nuovamente in Italia, e non manca mai di affermare di essere innamorata del suo ex marito e di esserne anche ricambiata. Su questo, il cantante diSan Marco non è molto d’accordo, soprattutto dal momento che è impegnato in una relazione con la show girl Loredana Lecciso, donna con cui afferma di voler passare la sua vecchiaia. Per prima cosa,ha ricordato la sua infanzia: “Non ho mai avuto dubbi sul fatto di voler fare il cantante, già a sei anni ne ero certo. Da piccolo mi sono diviso tra campi e scuola. Ho amato la scuola fino ...

