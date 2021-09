Al Conservatorio San Pietro la Majella il Festival Spinacorona

(Di lunedì 27 settembre 2021) Torna, dopo un anno di pausa coatta, il”, creato e diretto da Michele Campanella. Dal 30 settembre al 3 ottobre, con ben 15 concerti, 7 luoghi diversi e 150 musicisti impegnati in questa lunga kermesse musicale. La quinta edizione del fortunatoSpinacorora, si fa; queste le parole confortanti che un soddisfatto Michele

Napolikeit : Festival Spinacorona a Napoli con 15 concerti gratuiti in 7 location #napoli #conservatorio_di_san_pietro_a_majella…

A inaugurare il pianoforte un giovane allievo del maestro presso ilVivaldi di ... di don Mario Meda e Angelo Scudo, rispettivamente ultimo parroco e ultimo campanaro diNazario. La ...... Parco delle Rimembranze), ma un assaggio si avrà già questa sera (AuditoriumFrancesco, ore 21.anche quello di Filippo Arlia che a 32 anni è il più giovane direttore d'Italia di un,...Da molti anni il Piacenza Jazz Fest non tornava nella Basilica di San Savino, palcoscenico di alcuni memorabili concerti ancora ricordati per l’acustica ...Il sagrato del Duomo di Napoli illuminato di rosso per il prestigioso Premio San Gennaro Day, conferito a personalità importanti del mondo dello spettacolo e della società ...