Ai domiciliari l’ex commissario dell’Ilva di Taranto. Laghi è accusato di corruzione in atti giudiziari. L’inchiesta è la stessa che portò all’arresto dell’ex procuratore di Trani Capristo (Di lunedì 27 settembre 2021) l’ex commissario straordinario dell’Ilva di Taranto, Enrico Laghi, è stato arrestato da Polizia e Guardia di Finanza e si trova ora ai domiciliari nell’ambito di un’inchiesta della Procura della Repubblica di Potenza. L’accusa è quella di corruzione in atti giudiziari in concorso con altre persone. A suo carico è stato eseguito anche un sequestro preventivo per un valore di circa 270 mila euro, per fatti risalenti al periodo in cui era commissario straordinario di Ilva. L’arresto di Laghi fa parte del medesimo filo investigativo legato al procedimento penale che, nel giugno scorso, avevano portato ad altre misure cautelari nei confronti dell’ex ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 27 settembre 2021)straordinariodi, Enrico, è stato arrestato da Polizia e Guardia di Finanza e si trova ora ainell’ambito di un’inchiesta della Procura della Repubblica di Potenza. L’accusa è quella diinin concorso con altre persone. A suo carico è stato eseguito anche un sequestro preventivo per un valore di circa 270 mila euro, per frisalenti al periodo in cui erastraordinario di Ilva. L’arresto difa parte del medesimo filo investigativo legato al procedimento penale che, nel giugno scorso, avevano portato ad altre misure cautelari nei confronti del...

Advertising

petergomezblog : Enrico Laghi, l’ex commissario straordinario dell’Ilva agli arresti domiciliari accusato di corruzione in atti giud… - Agenzia_Ansa : L'ex commissario straordinario dell'Ilva di Taranto, Enrico Laghi, è stato posto agli arresti domiciliari dalla Pol… - Corriere : Ilva, ai domiciliari l’ex commissario Laghi: è accusato di corruzione - EnricoFurlan3 : RT @LaNotiziaTweet: Ai domiciliari l’ex commissario dell'#Ilva di Taranto. #Laghi è accusato di corruzione in atti giudiziari. L’inchiesta… - arcocielo : RT @petergomezblog: Enrico Laghi, l’ex commissario straordinario dell’Ilva agli arresti domiciliari accusato di corruzione in atti giudizia… -