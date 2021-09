Agnelli: “La Super Lega vuole offrire al mondo il miglior spettacolo calcistico. Il sistema attuale va cambiato” (Di lunedì 27 settembre 2021) Andrea Agnelli è tornato a parlare della Super Lega e lo ha fatto tramite una lettera pubblicata sul sito della Juventus diretta agli azionisti del club bianconero. Ecco le sue parole: “Questa competizione propone di offrire al mondo il miglior spettacolo calcistico, ha nelle sue regolamentazioni tre valori essenziali per la stabilità dell’industria calcistica: un nuovo framework condiviso per il controllo dei costi, che contribuisca, contrariamente a quanto affermato anche in sedi autorevoli, all’equilibrio competitivo delle competizioni; un forte impegno alla solidarietà e alla mutualità e la centralità delle prestazioni dei club nelle competizioni europee e del contributo di questi allo sviluppo dei talenti come elementi fondanti di un nuovo ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 27 settembre 2021) Andreaè tornato a parlare dellae lo ha fatto tramite una lettera pubblicata sul sito della Juventus diretta agli azionisti del club bianconero. Ecco le sue parole: “Questa competizione propone dialil, ha nelle sue regolamentazioni tre valori essenziali per la stabilità dell’industria calcistica: un nuovo framework condiviso per il controllo dei costi, che contribuisca, contrariamente a quanto affermato anche in sedi autorevoli, all’equilibrio competitivo delle competizioni; un forte impegno alla solidarietà e alla mutualità e la centralità delle prestazioni dei club nelle competizioni europee e del contributo di questi allo sviluppo dei talenti come elementi fondanti di un nuovo ...

