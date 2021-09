Agnelli attacca di nuovo la UEFA: le parole del Presidente! (Di lunedì 27 settembre 2021) È tornato a parlare il presidente della Juventus Andrea Agnelli sul caso UEFA-Superlega. E lo ha fatto con un comunicato ufficiale sul sito bianconero. In particolar modo, la lettera è indirizzata agli azionisti bianconeri e si concentra sulla Superlega e sulla pandemia, andando più a fondo sulle difficoltà e sulle novità sul sistema calcio. Agnelli: “Calcio su obsolete impalcature di sistema” L’ex presidente dell’ECA ha voluto rilasciare un importante messaggio rivolto a tutti azionisti. Di seguito, la lettera completa. “Cari Azionisti, le vittorie di questi ultimi 10 anni sono state accompagnate da uno straordinario sviluppo della Società in termini di ricavi, affermazione del brand nel panorama globale, infrastrutturale (Stadium e Village), progettualità sportiva (Women e U23) e di organico. Sono convinto che la ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 27 settembre 2021) È tornato a parlare il presidente della Juventus Andreasul caso-Superlega. E lo ha fatto con un comunicato ufficiale sul sito bianconero. In particolar modo, la lettera è indirizzata agli azionisti bianconeri e si concentra sulla Superlega e sulla pandemia, andando più a fondo sulle difficoltà e sulle novità sul sistema calcio.: “Calcio su obsolete impalcature di sistema” L’ex presidente dell’ECA ha voluto rilasciare un importante messaggio rivolto a tutti azionisti. Di seguito, la lettera completa. “Cari Azionisti, le vittorie di questi ultimi 10 anni sono state accompagnate da uno straordinario sviluppo della Società in termini di ricavi, affermazione del brand nel panorama globale, infrastrutturale (Stadium e Village), progettualità sportiva (Women e U23) e di organico. Sono convinto che la ...

