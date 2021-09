Afghanistan, chiude l'unica scuola guida per donne di Kabul (Di lunedì 27 settembre 2021) Troppo pericoloso . chiude a Kabul la scuola guida per donne che venne aperta un anno fa da un'imprenditrice, Nilab, questo il nome con cui si è presentata ai media. Con le restrizioni imposte dai ... Leggi su leggo (Di lunedì 27 settembre 2021) Troppo pericoloso .laperche venne aperta un anno fa da un'imprenditrice, Nilab, questo il nome con cui si è presentata ai media. Con le restrizioni imposte dai ...

