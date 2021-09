Adriana Volpe Reagisce Male alla Foto di Sonia Bruganelli Con Giancarlo Magalli! (Di lunedì 27 settembre 2021) Sonia Bruganelli ha pubblicato una Foto insieme a Giancarlo Magalli, ed è ovviamente esplosa una dura discussione. Anche Adriana Volpe non ha assolutamente apprezzato l’immagine… Ecco cosa sta succedendo in queste ore tra le due opinioniste del Grande Fratello Vip! Sonia Bruganelli è ultimamente al centro dell’attenzione per via del suo ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip. Fin da subito, però, secondo molte indiscrezioni la moglie di Paolo Bonolis non andava molto d’accordo con la sua collega Adriana Volpe. Ora, una Fotografia che ritrae la Bruganelli con Giancarlo Magalli ha fatto esplodere definitivamente la situazione. Sonia ... Leggi su uominiedonnenews (Di lunedì 27 settembre 2021)ha pubblicato unainsieme aMagalli, ed è ovviamente esplosa una dura discussione. Anchenon ha assolutamente apprezzato l’immagine… Ecco cosa sta succedendo in queste ore tra le due opinioniste del Grande Fratello Vip!è ultimamente al centro dell’attenzione per via del suo ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip. Fin da subito, però, secondo molte indiscrezioni la moglie di Paolo Bonolis non andava molto d’accordo con la sua collega. Ora, unagrafia che ritrae laconMagalli ha fatto esplodere definitivamente la situazione....

