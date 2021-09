Adriana Volpe e Sonia Bruganelli alla resa dei conti dopo lo scontro social: l’annuncio di Signorini (Di lunedì 27 settembre 2021) La lite social tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli è finita sulla bocca di tutti. La fotografia che ritrae la moglie di Paolo Bonolis assieme a Giancarlo Magalli ha ricevuto subito la piccata risposta social della Volpe, “storica nemica” del conduttore. Lo scontro tra le due opinioniste del Grande Fratello Vip si sposta, questa sera, proprio nello studio del reality. Un inizio puntata che promette scintille. Sonia Bruganelli e Adriana Volpe alla resa dei conti Sonia Bruganelli e Adriana Volpe hanno deciso di affiancare Alfonso Signorini al timone del ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 27 settembre 2021) La litetraè finita sulla bocca di tutti. La fotografia che ritrae la moglie di Paolo Bonolis assieme a Giancarlo Magalli ha ricevuto subito la piccata rispostadella, “storica nemica” del conduttore. Lotra le due opinioniste del Grande Fratello Vip si sposta, questa sera, proprio nello studio del reality. Un inizio puntata che promette scintille.deihanno deciso di affiancare Alfonsoal timone del ...

