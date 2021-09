“Adl guarda la scritta Amazon sulle maglie del Napoli e si commuove pensando al futuro digitale del paese”

(Di lunedì 27 settembre 2021) Su Repubblica, Antonio Dipollina torna a scrivere di Dazn. “Dazn ha promesso per iscritto rimborsi ai clienti “impattati” dal guasto di giovedì. Chissà se li conosce tutti o si può davvero distinguere tra impattati, parzialmente impattati, impattati con blando giramento di scatole, impattati furiosi. Vedremo. Aurelio De Laurentiis, presidente del, ha fatto piuttosto chiarezza sabato con un appoggio totale alla scelta Dazn. «Se davamo i diritti a Sky fra tre anni avremmo dovuto ricominciare da capo». Ovvero, questa storia è un esperimento per ildel. E De Laurentiis quando è tristela manica delledel suocon lae sial ...

Ogni cambiamento comporta sempre qualche problema fisiologico, qualche dubbio, qualche rimpianto nostalgico ma chial futuro non se ne preoccupa troppo. E' questo il pensiero di Aurelio De Laurentiis che, ad un convegno ripreso dal Sole 24 ore, ha spiegato le ragioni per cui - anche a costo di litigare con ...chiaro, senza cessioni non ci saranno acquisti: Giuntolisoltanto ai prestiti, per ora...Il presidente del Napoli rivela di aver insistito per cedere i diritti alla piattaforma streaming e spiega le ragioni ...Tom Collomosse, giornalista inglese del daily Mail che ha intervistato De Laurentiis, lo ha apprezzato perchè ci ha messo la faccia.