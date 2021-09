"Addio riforma del Patto Stabilità e nuovi Eurobond Ecco come impatterà sull'economia il voto tedesco" (Di lunedì 27 settembre 2021) "Attualmente la coalizione 'semaforo' (Spd, liberali e Verdi, ndr) sembrerebbe la più accreditata, ma va notato come sono i partiti più piccoli ad avere il peso più significativo". Veronica De Romanis, economista e docente di Politica economica alla Luiss Guido Carli di Roma, commenta con Affaritaliani.it non soltanto l’esito- decisamente incerto – delle elezioni tedesche. Ma soprattutto i risvolti di politica economica per l’Europa e, indirettamente, anche per l’Italia. "Per quanto riguarda la Germania, mi aspetto una visione “canonica”: tasse che non verranno aumentate e freno sul debito. Ma ci saranno degli impatti anche a livello europeo: il Patto di Stabilità va benissimo così com’è, la mutualizzazione del debito deve restare un’utopia. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 27 settembre 2021) "Attualmente la coalizione 'semaforo' (Spd, liberali e Verdi, ndr) sembrerebbe la più accreditata, ma va notatosono i partiti più piccoli ad avere il peso più significativo". Veronica De Romanis, economista e docente di Politica economica alla Luiss Guido Carli di Roma, commenta con Affaritaliani.it non soltanto l’esito- decisamente incerto – delle elezioni tedesche. Ma soprattutto i risvolti di politica economica per l’Europa e, indirettamente, anche per l’Italia. "Per quanto riguarda la Germania, mi aspetto una visione “canonica”: tasse che non verranno aumentate e freno sul debito. Ma ci saranno degli impatti anche a livello europeo: ildiva benissimo così com’è, la mutualizzazione del debito deve restare un’utopia. Segui su affaritaliani.it

Advertising

Affaritaliani : Elezioni Germania, De Romanis ad Affari: 'Addio riforma del Patto ed Eurobond' - stefano617 : RT @altalex: ? Addio alla formula esecutiva, potenziamento del ruolo del delegato e del custode, vendita privata da parte del debitore, ast… - altalex : ? Addio alla formula esecutiva, potenziamento del ruolo del delegato e del custode, vendita privata da parte del de… - geascanca : Il governo da parte sua non ha intenzione di aumentare le tasse. I soldi in questo momento si danno e non si prendo… - wam_the : Riforma Irpef 2021: addio superbollo e imposte minori? -