Acqua di riso | la nuova beauty mania lanciata su Tik Tok

Life&People.it Tik Tok, il social del momento, colpisce ancora e non con un balletto virale, ma con un nuovo beauty trick per il lavaggio dei capelli: l'Acqua di riso. Un trend fai-da-te nato dal periodo di reclusione appena trascorso e ora diventato un elemento chiave della routine di cura della nostra chioma. Un antico rimedio naturale a costo zero, per il lavaggio dei nostri capelli, che garantisce lucentezza, morbidezza, protezione e un effetto anti-grey. L'Acqua di riso è considerata un elisir di bellezza naturale per il capello; trae la sua origine dalle donne Yao dell'antico villaggio cinese di Huangluo, solite a lavarsi i capelli con l'Acqua in cui immergevano il riso. Queste donne, famose per i loro capelli lunghissimi, mantengono questa abitudine anche ...

