Acea Green Cup 2021, vela e sostenibilità al Porto Turistico di Ostia (Di lunedì 27 settembre 2021) Ostia – Si è svolta nella giornata di ieri al Porto Turistico di Ostia la prima edizione dell'Acea Green Cup, la regata "sostenibile", organizzata dal Gruppo Acea in collaborazione con Marevivo e 100Vele, con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica. Un'iniziativa che contribuisce a sensibilizzare e a diffondere le tematiche legate alla sostenibilità e alla tutela dell'ambiente. Erano presenti la sindaca di Roma, Virginia Raggi, l'assessore allo Sport, Turismo, Politiche giovanili e Grandi Eventi cittadini di Roma Capitale, Veronica Tasciotti e, per il Gruppo Acea, la presidente Michaela Castelli, l'amministratore delegato Giuseppe Gola e il direttore operativo Giovanni Papaleo. A questa prima edizione della regata hanno ...

