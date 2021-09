Aborto:San Marino,entro 6 mesi norma che cancella reclusione (Di lunedì 27 settembre 2021) Non hanno potuto brindare col prosecco perché a San Marino un'antica legge vieta ai locali pubblici di vendere alcolici nel giorno della chiamata alle urne, ma le attiviste dell'Unione Donne ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 settembre 2021) Non hanno potuto brindare col prosecco perché a Sanun'antica legge vieta ai locali pubblici di vendere alcolici nel giorno della chiamata alle urne, ma le attiviste dell'Unione Donne ...

Advertising

you_trend : ?? #BREAKING San Marino, vince il Sì al referendum per la legalizzazione dell'aborto. Con 26 sezioni scrutinate su 37, il Sì è al 77% - repubblica : Aborto, San Marino legalizza con un referendum l'interruzione di gravidanza: schiacciante vittoria dei Si' - fattoquotidiano : San Marino alle urne per il referendum sull’aborto. I promotori: “Giorno storico. Ci proviamo da 18 anni, ma la Chi… - zazoomblog : Aborto:San Marinoentro 6 mesi norma che cancella reclusione - #Aborto:San #Marinoentro #norma - OvileItalia : RT @fattoquotidiano: Referendum per l’aborto legale a San Marino: ha vinto il Sì con il 77,28% dei voti. Interrompere la gravidanza non sar… -