“Abbiamo trovato resti umani” La notizia da brividi | orrore a Lampedusa

Leggi su howtodofor

(Di martedì 28 settembre 2021) Quasi sicuramente appartengono ai migranti dispersi nel naufragio dello scorso 30 giugno al largo di, iritrovati questa mattina sulla spiaggia di Cala Pulcino nell'isola siciliana. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che si sono attivati per procedere al recupero dei corpi così come riferito dalla Capitaneria di Porto: i pompieri si stanno muovendo sia via terra che via mare, con un natante dei vigili del fuoco, per raggiungere Cala Pulcino. Il naufragio avvenuto al largo dilo scorso 30 giugno. Non è chiaro quanti siano i corpi che il mare ha portato sulla spiaggia ma con ogni probabilità appartengono tutti ai migranti dispersi nel naufragio avvenuto lo scorso 30 giugno trae l'isolotto di Lampione quando una imbarcazione con decine di ...