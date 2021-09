Abbiamo bevuto l’energy drink di Rocco Siffredi

(Di lunedì 27 settembre 2021) (Foto: Wired)La notizia è arrivata a Wired dalla fonte principale, alla fine di giugno.Energizer è un nuovo energy, “powered by” e “prodotto per”,. Il noto attore, regista e produttore dell’intrattenimento per adulti, ha impresso firma e logo sulla lattina. Che è in edizione limitata, ma ha i medesimi colori (blu, oro e rosso) del leader del segmento e dall’estate è in vendita sul web. Anche la foggia è quella classica che ha imposto sul mercato la Red Bull ormai decenni fa: cilindrinca e allungata, da 250 ml. La lattina diappare quindi normodotata, rispetto ad altri competitor del mercato energy, che utilizzano formati che contengono fino a 330 ml di prodotto. La bevanda è gasata, pastorizzata e arricchita di Caffeina, Taurina, Zuccheri e ...

FuryBionda : @ammaiFiamma Prima i ragazzi a merenda avevano l'estathe e niente, cannuccia piegata, abbiamo dovuto rompere la pla… - giorgiamastoro : se non vomito oggi dopo che ieri ho bevuto, oggi abbiamo fatto 1 ora di macchina con tutte curve e ora 1 ora di nav… - upcciandmamt : io e mia cugina che parliamo di quanto abbiamo bevuto ieri sera???????????? - ShelbyMaury : Un mio amico , sabato pomeriggio ha portato il figlio a Torino , al Museo Egizio . Questa mattina ci siamo visti… - mayafterdark : non sono ancora le 13 e noi abbiamo già bevuto il caffè. tiktok del tizio che spiega alla fidanzata americana gli o… -

Ultime Notizie dalla rete : Abbiamo bevuto

Corriere dello Sport

'Eravamo in quel bar quandonotato quello che all'inizio pensavamo fosse un senzatetto ... Il personale ci ha detto che avevabicchierini di tequila e whisky', racconta uno dei clienti ...Né tantomeno leofferto dei soldi '. E conclude: ' Una persona che si mette alla guida dicendo 'hoe sto guidando' legittima le persone a mettersi alla guida ubriache. Poi il fatto di ...Dayane Mello viene ripetutamente molestata a La Fazenda: Nego do Borel viene finalmente squalificato dopo le polemiche del web.Dayane Mello è stata molestata a La Fazenda. La rete che manda in onda la trasmissione ha deciso di indagare e parlarne in diretta.