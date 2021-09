Abbecedario della Milano Fashion Week

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 27 settembre 2021) È andata. La settimanamoda milanese per la prossima estate si è chiusa infinitamente meglio del previsto e non solo perché quasi tutte le sfilate sono tornate in presenza, le fermate dei taxi erano sempre vuote e nei ristoranti non si trovava un solo tavolo libero, ma perché fra le sedute distanziatissime si è fatto largo anche, per la prima volta dopo decenni, un certo spirito critico. Sebbene la competizione fra brand sembri ancora più acerrima rispetto all’era-pre Covid, e l’ansia di recuperare fatturato quasi rabbiosa, fra i commenti e le analisistampa specializzata e degli spettatori via social si è letta una presa di posizione durissima nei confronti, per esempio, di certi casting troppo uniformi per taglia ed età. In un anno e mezzo, ci siamo abituati all’immagine dell’umanità per quella che è e non per quella che molti vorrebbero ...