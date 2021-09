A2A, Mazzoncini: “Elettrificazione della mobilità driver principale per raggiungere obiettivi decarbonizzazione” (Di lunedì 27 settembre 2021) (Teleborsa) – “La volontà di scrivere questo libro è nata dalla necessità di immaginare un futuro per i nostri figli che non esisterà senza una decisa spinta alla decarbonizzazione, un futuro cui anche il settore della mobilità può e deve contribuire. Ho unito la profonda conoscenza del settore della mobilità e la passione fortissima per i temi della sostenibilità, che mi hanno portato recentemente a guidare A2A, una delle aziende protagoniste della transizione ecologica: Elettrificazione dei consumi, sviluppo delle rinnovabili e delle reti, economia circolare e tutela dell’ambiente sono temi collegati alla mobilità sostenibile e obiettivi di business per il nostro Gruppo, cui dedichiamo importanti investimenti. ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 27 settembre 2021) (Teleborsa) – “La volontà di scrivere questo libro è nata dalla necessità di immaginare un futuro per i nostri figli che non esisterà senza una decisa spinta alla, un futuro cui anche il settorepuò e deve contribuire. Ho unito la profonda conoscenza del settoree la passione fortissima per i temisostenibilità, che mi hanno portato recentemente a guidare A2A, una delle aziende protagonistetransizione ecologica:dei consumi, sviluppo delle rinnovabili e delle reti, economia circolare e tutela dell’ambiente sono temi collegati allasostenibile edi business per il nostro Gruppo, cui dedichiamo importanti investimenti. ...

