A1, da stanotte stazione Valmontone chiusa per lavori ripavimentazione (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, sarà chiusa la stazione di Valmontone, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: – dalle 22:00 di lunedì 27 alle 6:00 di martedì 28 settembre, in uscita per chi proviene da Roma; – nelle due notti consecutive di martedì 28 e di mercoledì 29 settembre, con orario 22:00-6:00, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma; – nelle due notti consecutive di giovedì 30 settembre e di venerdì 1 ottobre, con orario 22:00-6:00, in uscita per chi proviene sia da Roma sia da Napoli. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Colleferro. Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentiredi pavimentazione, previsti in orario notturno, saràladi, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: – dalle 22:00 di lunedì 27 alle 6:00 di martedì 28 settembre, in uscita per chi proviene da Roma; – nelle due notti consecutive di martedì 28 e di mercoledì 29 settembre, con orario 22:00-6:00, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma; – nelle due notti consecutive di giovedì 30 settembre e di venerdì 1 ottobre, con orario 22:00-6:00, in uscita per chi proviene sia da Roma sia da Napoli. In alternativa, si consiglia di utilizzare ladi Colleferro.

Advertising

jiaycheng : raga stanotte ho fatto un sogno troppo caotico sul Romics, praticamente correvo per la stazione in jeans e magliett… - notyourpapillon : per la serie sogni strani: stanotte ho sognato di essere in un paese dimenticato da dio, volevo tornare a casa mia… - YOONsimper : Quel figlio di bagascia che ha messo i bagni a pagamento in stazione deve prepararsi perché stanotte sarò sotto il suo letto - disolitoisa : @WeWereBornToD1e Porca porca troia Penso che il peggio sia stanotte...in stazione trovi qualcosa spero -