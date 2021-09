A San Marino l'aborto non è più reato: al referendum per legalizzarlo vince il sì (Di lunedì 27 settembre 2021) Passa con una schiacciante maggioranza di sì la depenalizzazione dell'aborto a San Marino dove, il 26 settembre, i cittadini sammarinesi sono stati chiamati a esprimersi sul referendum che cancella il ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 27 settembre 2021) Passa con una schiacciante maggioranza di sì la depenalizzazione dell'a Sandove, il 26 settembre, i cittadini sammarinesi sono stati chiamati a esprimersi sulche cancella il ...

