A San Marino l'aborto è diventato legale (Di lunedì 27 settembre 2021) l'aborto non è più reato a San Marino. Oltre il 77 per cento dei sammarinesi ha votato per la depenalizzazione dell'interruzione volontaria di gravidanza. Il 22,7 per cento i contrari. Ora il Consiglio Grande e Generale, il parlamento sammarinese, avrà sei mesi di tempo per scrivere la nuova legge che sostituirà quella del 1865. L'affluenza complessiva ha superato di poco il 41 per cento, media tra il 60,3 per cento dei sammarinesi residenti sul Titano che si sono recati alle urne e del 5,69 per cento (appena 708 votanti) dei sammarinesi residenti all'estero, prevalentemente in Romagna e Marche. "È un risultato che ci soddisfa molto – ha detto Karen Pruccoli, presidente dell'Unione donne sammarinesi che ha promosso il referendum –. È il coronamento di una battaglia iniziata 18 anni fa". Fino a ieri, 26 settembre 2021, a San Marino ...

