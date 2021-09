A San Marino l’aborto diventerà legale, sì al referendum (Di lunedì 27 settembre 2021) Non c’è il quorum, ma non serviva. A San Marino è passato con un’ampia maggioranza il sì nel referendum sulla depenalizzazione dell’aborto. I voti a favore sono stati il 77,28% contro il 22,72%. A 43 anni di distanza dalla legge italiana la repubblica del Titano ammette l’interruzione di gravidanza. Il referendum di iniziativa popolare è stato promosso dall’Unione donne sammarinesi dopo 17 anni di tentativi di realizzazione di una legge. In totale i votanti sono stati 14.558. Il voto interno si è attestato sul 60,30%. Gli elettori esteri sono stati 708. Leggi su vanityfair (Di lunedì 27 settembre 2021) Non c’è il quorum, ma non serviva. A San Marino è passato con un’ampia maggioranza il sì nel referendum sulla depenalizzazione dell’aborto. I voti a favore sono stati il 77,28% contro il 22,72%. A 43 anni di distanza dalla legge italiana la repubblica del Titano ammette l’interruzione di gravidanza. Il referendum di iniziativa popolare è stato promosso dall’Unione donne sammarinesi dopo 17 anni di tentativi di realizzazione di una legge. In totale i votanti sono stati 14.558. Il voto interno si è attestato sul 60,30%. Gli elettori esteri sono stati 708.

