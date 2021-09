"A Roma votate Forza Italia, ma Calenda sindaco". La proposta del dirigente di FI (Di lunedì 27 settembre 2021) Non c'è solo Giancarlo Giorgetti che lancia Carlo Calenda come sindaco di Roma, con tanti saluti agli sforzi di Matteo Salvini per Enrico Michetti. Nel magma del centrodestra c'è anche chi dice le cose in maniera ancora più chiare: domenica e lunedì prossimi nella Capitale sì al voto disgiunto. Ovvero voto di lista a Forza Italia, voto al sindaco a Calenda. La proposta arriva su Instagram da Leonardo Martini, presidente del quartiere di Salivoli del Comune di Piombino e coordinatore Forza Italia Giovani per la provincia di Livorno. Il dirigente di Forza Italia lancia il voto disgiunto attraverso il suo account Instagram, seguito da oltre 13mila persone, con una ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 27 settembre 2021) Non c'è solo Giancarlo Giorgetti che lancia Carlocomedi, con tanti saluti agli sforzi di Matteo Salvini per Enrico Michetti. Nel magma del centrodestra c'è anche chi dice le cose in maniera ancora più chiare: domenica e lunedì prossimi nella Capitale sì al voto disgiunto. Ovvero voto di lista a, voto al. Laarriva su Instagram da Leonardo Martini, presidente del quartiere di Salivoli del Comune di Piombino e coordinatoreGiovani per la provincia di Livorno. Ildilancia il voto disgiunto attraverso il suo account Instagram, seguito da oltre 13mila persone, con una ...

