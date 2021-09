A Napoli il business del turismo caccia gli abitanti dal centro

(Di lunedì 27 settembre 2021) Nella campagna elettorale per il nuovo sindaco i candidati non hanno voluto affrontare i problemi concreti della città, dai trasporti alla mancanza di case. Intanto ilcambia faccia. Leggi

Ultime Notizie dalla rete : Napoli business

Le graduatorie del comune diper le case popolari sono bloccate da anni e il supporto per chi vive questi problemi è inesistente", spiega Ester....di parcheggi nelle aree con la maggior concentrazione di uffici o nei 'distretti' delle ... 90 a Milano, 45 a, 35 a Firenze, 30 a Palermo, 20 a Venezia e il resto in zone strategiche ...Nella campagna elettorale per il nuovo sindaco i candidati non hanno voluto affrontare i problemi concreti della città, dai trasporti alla mancanza di case. Intanto il centro cambia faccia. Leggi ...Per la quarta volta il riconoscimento di Deloitte va al gruppo di Giovanni Lombardi che offre servizi alle imprese per la trasformazione digitale e la transizione sostenibile: «Cento assunzioni nei pr ...