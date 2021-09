A Monza l' anteprima ' Il popolo dell' acqua' | pièce diretta da Massimo Donati

Advertising

Applausi al teatro Villoresi diper l'dello spettacolo "Il popolo dell'acqua", prodotto e finanziato da Brianzacque. L'opera, creata ad hoc per la monoutility e liberamente tratta da un classico di Ibsen, va in scena ...L'della rappresentazione si è svolta al teatro Villoresi didavanti a una platea composta da cittadini e istituzioni del territorio e sarà nuovamente in scena questa sera a Milano al ...Il tema dell’acqua sul palco di un teatro per sensibilizzare al rispetto e alla tutela dell’oro blu. Con questa finalità BrianzaAcque ha voluto portare in scena la pièce “Il popolo dell’acqua”, dirett ...Applausi al teatro Villoresi di Monza per l’anteprima dello spettacolo “Il popolo dell’acqua”, prodotto e finanziato da Brianzacque. L’opera, creata ad hoc per la monout ...