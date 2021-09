A Milano le 5 giornate a difesa del clima: c'è Greta Thunberg (Di lunedì 27 settembre 2021) In questi ultimi tempi l'esigenza di salvare il pianeta e di combattere il problema del surriscaldamento globale è sempre più sentita. In particolare, quest'ultimo fenomeno è costituito dall'incremento delle emissioni di anidride carbonica ed altri gas che hanno l'effetto di riscaldare l'atmosfera, generando quello che è chiamato “effetto serra”. Ciò porta ad un aumento delle temperature che, con gli anni, potrebbero arrivare a sciogliere quasi del tutto i grandi ghiacciai del polo nord - in effetti si tratta di un processo già in corso - con un conseguente aumento del livello del mare. Vi sarebbe il concreto rischio di gravi inondazioni in molti paesi, con la scomparsa di molte isole. Ed ovviamente, dal punto di vista economico, i danni potrebbero essere incalcolabili. Ecco perchè a Milano ormai è tutto pronto per le «cinque giornate» di focus sul ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 27 settembre 2021) In questi ultimi tempi l'esigenza di salvare il pianeta e di combattere il problema del surriscaldamento globale è sempre più sentita. In particolare, quest'ultimo fenomeno è costituito dall'incremento delle emissioni di anidride carbonica ed altri gas che hanno l'effetto di riscaldare l'atmosfera, generando quello che è chiamato “effetto serra”. Ciò porta ad un aumento delle temperature che, con gli anni, potrebbero arrivare a sciogliere quasi del tutto i grandi ghiacciai del polo nord - in effetti si tratta di un processo già in corso - con un conseguente aumento del livello del mare. Vi sarebbe il concreto rischio di gravi inondazioni in molti paesi, con la scomparsa di molte isole. Ed ovviamente, dal punto di vista economico, i danni potrebbero essere incalcolabili. Ecco perchè aormai è tutto pronto per le «cinque» di focus sul ...

