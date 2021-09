7 brand da non lasciarsi sfuggire per le beauty addicted (Di lunedì 27 settembre 2021) Back to… settembre per molti è come Capodanno: tempo di bilanci, buoni propositi e nuove abitudini da portare avanti tutto l’anno. Ovviamente questo vale per tutti i settori e, noi che amiamo il beauty (quasi fino all’ossessione) non possiamo essere da meno e, oltre a ripromettere di mettere la protezione solare tutti i giorni e di struccarci tutte le sere, non dimentichiamo che è tempo di nuovi inizi e il modo migliore per farlo scoprire i brand più cool del momento che ogni beauty addicted non dovrebbe lasciarsi scappare. LH36 No gender, no rules. LH36 è un mondo dedicato alle labbra e alla voglia di renderle uniche e bellissime, come? Con una linea di rossetti pensati e formulati da Alessandra Baessato, farmacista di origine Vicentina appassionata di cosmesi, che ha potuto unire passione ed ... Leggi su dilei (Di lunedì 27 settembre 2021) Back to… settembre per molti è come Capodanno: tempo di bilanci, buoni propositi e nuove abitudini da portare avanti tutto l’anno. Ovviamente questo vale per tutti i settori e, noi che amiamo il(quasi fino all’ossessione) non possiamo essere da meno e, oltre a ripromettere di mettere la protezione solare tutti i giorni e di struccarci tutte le sere, non dimentichiamo che è tempo di nuovi inizi e il modo migliore per farlo scoprire ipiù cool del momento che ogninon dovrebbescappare. LH36 No gender, no rules. LH36 è un mondo dedicato alle labbra e alla voglia di renderle uniche e bellissime, come? Con una linea di rossetti pensati e formulati da Alessandra Baessato, farmacista di origine Vicentina appassionata di cosmesi, che ha potuto unire passione ed ...

