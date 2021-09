6 anni senza Pietro Ingrao, il ricordo di Acerbo (Di lunedì 27 settembre 2021) ROMA – “Il 27 settembre 2015 ci lasciava il compagno Pietro Ingrao. Fu lui che propose di intitolare “Rifondazione Comunista” la mozione di chi si opponeva allo scioglimento del PCI e alla liquidazione dell’originale esperienza delle comuniste e dei comunisti in Italia. Aderì a Rifondazione Comunista dopo aver tentato di condurre una battaglia nel Pds”. E’ quanto scrive sui social Maurizio Acerbo (foto), segretario nazionale di Rifondazione Comunista, ricordando “il nostro maestro di comunismo nella libertà” nel sesto anniversario della sua scomparsa. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 27 settembre 2021) ROMA – “Il 27 settembre 2015 ci lasciava il compagno. Fu lui che propose di intitolare “Rifondazione Comunista” la mozione di chi si opponeva allo scioglimento del PCI e alla liquidazione dell’originale esperienza delle comuniste e dei comunisti in Italia. Aderì a Rifondazione Comunista dopo aver tentato di condurre una battaglia nel Pds”. E’ quanto scrive sui social Maurizio(foto), segretario nazionale di Rifondazione Comunista, ricordando “il nostro maestro di comunismo nella libertà” nel sestoversario della sua scomparsa. L'articolo L'Opinionista.

