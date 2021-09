“1 anno di Mia”. Filippo Magnini e Giorgia Palmas, che festa per la principessa di casa. E quant’è cresciuta: FOTO (Di lunedì 27 settembre 2021) Soltanto pochi giorni fa il racconto del loro primo bacio. Adesso invece Giorgia Palmas e Filippo Magnini festeggiano un’importante ricorrenza insieme. È stato proprio il campione a spiegare cosa successe in quel fatidico giorno a “Storie Italiane”. “Amore a prima vista? È stato tutto perfetto. L’ho conquistata con un tiramisù. Mi piace cucinare. Invece di farle un regalo materiale al suo compleanno, le ho preparato la torta. Avevo una paura pazzesca. Invece era molto buono. E lì mi ha dato un bacio”. I due si sono conosciuti nel 2018 e il 12 maggio di tre anni dopo si sono sposati con rito civile. “Abbiamo detto SI ??? c’eravamo solo noi, i nostri testimoni e i nostri famigliari stretti e si, c’erano anche le mascherine… ma c’era anche tutto il nostro Amore, i nostri progetti, i sogni e la voglia ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 settembre 2021) Soltanto pochi giorni fa il racconto del loro primo bacio. Adesso invecefesteggiano un’importante ricorrenza insieme. È stato proprio il campione a spiegare cosa successe in quel fatidico giorno a “Storie Italiane”. “Amore a prima vista? È stato tutto perfetto. L’ho conquistata con un tiramisù. Mi piace cucinare. Invece di farle un regalo materiale al suo comple, le ho preparato la torta. Avevo una paura pazzesca. Invece era molto buono. E lì mi ha dato un bacio”. I due si sono conosciuti nel 2018 e il 12 maggio di tre anni dopo si sono sposati con rito civile. “Abbiamo detto SI ??? c’eravamo solo noi, i nostri testimoni e i nostri famigliari stretti e si, c’erano anche le mascherine… ma c’era anche tutto il nostro Amore, i nostri progetti, i sogni e la voglia ...

