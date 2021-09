Zverev-Auger Aliassime in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Laver Cup 2021 (Di domenica 26 settembre 2021) Alexander Zverev affronta Felix Auger-Aliassime nella terza giornata della Laver Cup 2021, torneo che vede opposto il Team Europe al Team World e giunto alla quarta edizione. Il tedesco, dopo la vittoria ai danni di Isner, ha la chance di mettere ancora più distanza tra la squadra blu e quella rossa. Il canadese vuole invece riscattarsi dopo il ko con Berrettini. IL MONTEPREMI IL PROGRAMMA COMPLETO DEL TORNEO Il match andrà in scena nella giornata odierna, sabato 25 settembre 2021, come secondo incontro dalle ore 18:00 italiane (dopo il doppio). La diretta televisiva dell’evento sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN) e in live-streaming su Eurosport ... Leggi su sportface (Di domenica 26 settembre 2021) Alexanderaffronta Felixnella terza giornata dellaCup, torneo che vede opposto il Team Europe al Team World e giunto alla quarta edizione. Il tedesco, dopo la vittoria ai danni di Isner, ha la chance di mettere ancora più distanza tra la squadra blu e quella rossa. Il canadese vuole invece riscattarsi dopo il ko con Berrettini. IL MONTEPREMI IL PROGRAMMA COMPLETO DEL TORNEO Il match andrà in scena nella giornata odierna, sabato 25 settembre, come secondo incontro dalle ore 18:00 italiane (dopo il doppio). Latelevisiva dell’evento sarà trasmessa ined in esclusiva su Eurosport 1 (210 di Sky, disponibile anche su DAZN) e in live-su Eurosport ...

