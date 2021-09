Zucchero all’Arena di Verona (Di domenica 26 settembre 2021) Zucchero ha festeggiato i suoi sessantasei anni con il suo primo concerto in veste acustica all’Arena di Verona Zucchero, l’artista emiliano ha cantato venerdì sera, 24 settembre, e ha cantato nuovamente questa sera 25 settembre nella “sua” Arena il nuovo album “Inacusti Doc & More”, che contiene tutti i brani dell’ultimo disco di inediti “D.O.C.” e i successi del suo repertorio, riarrangiati e resi inediti. Sul palco ci saranno Doug Pettibone e Kat Dyson e si tratta del primo evento totalmente acustico della carriera di Zucchero. Immagine da comunicatoDue appuntamenti speciali sia per il rapporto unico tra Zucchero e l’Arena e sia per le date scelte, poiché il 25 settembre è stato il suo compleanno. Zucchero nell’ultimo anno ha realizzato e ... Leggi su zon (Di domenica 26 settembre 2021)ha festeggiato i suoi sessantasei anni con il suo primo concerto in veste acusticadi, l’artista emiliano ha cantato venerdì sera, 24 settembre, e ha cantato nuovamente questa sera 25 settembre nella “sua” Arena il nuovo album “Inacusti Doc & More”, che contiene tutti i brani dell’ultimo disco di inediti “D.O.C.” e i successi del suo repertorio, riarrangiati e resi inediti. Sul palco ci saranno Doug Pettibone e Kat Dyson e si tratta del primo evento totalmente acustico della carriera di. Immagine da comunicatoDue appuntamenti speciali sia per il rapporto unico trae l’Arena e sia per le date scelte, poiché il 25 settembre è stato il suo compleanno.nell’ultimo anno ha realizzato e ...

