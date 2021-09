WTA Ostrava 2021, Anett Kontaveit è la campionessa, battuta Maria Sakkari (Di domenica 26 settembre 2021) Anett Kontaveit è la campionessa del torneo WTA 500 di Ostrava, Repubblica Ceca. Una finale da applausi per l’estone, che per lunghissimi tratti si è dimostrata la più forte contro la greca Maria Sakkari, che deve rimandare l’appuntamento con il primo trofeo della carriera. Con questo risultato la Kontaveit risale fino al posto numero 23 delle classifiche mondiali. È l’estone a farla da padrona ad inizio partita. I suoi turni di battuta scivolano via con pochi patemi e, quando riesce a mettere a posto i piedi per il rovescio stretto incrociato, è automaticamente punto. Nel quarto, combattuto gioco risponde alla perfezione al servizio della greca e guadagna il break che viene immediatamente confermato. La Sakkari pare frastornata e ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021)è ladel torneo WTA 500 di, Repubblica Ceca. Una finale da applausi per l’estone, che per lunghissimi tratti si è dimostrata la più forte contro la greca, che deve rimandare l’appuntamento con il primo trofeo della carriera. Con questo risultato larisale fino al posto numero 23 delle classifiche mondiali. È l’estone a farla da padrona ad inizio partita. I suoi turni discivolano via con pochi patemi e, quando riesce a mettere a posto i piedi per il rovescio stretto incrociato, è automaticamente punto. Nel quarto, combattuto gioco risponde alla perfezione al servizio della greca e guadagna il break che viene immediatamente confermato. Lapare frastornata e ...

Advertising

OA_Sport : Anett Kontaveit si aggiudica il trofeo più importante della carriera battendo Maria Sakkari ad Ostrava - GiulianoL23 : Simpatico, sportivo e imparziale il giudice di campo, in secondo piano dietro alla #kontaveit, proprio mentre… - livetennisit : WTA 500 Ostrava e WTA 125 Columbus: I risultati con il dettaglio delle Finali (LIVE) - SpreadWizard : WTA??Ostrava Finals 9/26 Sakkari ML (-120) BOL?? - vtofighi : #Tennis #WTA #Results #WTA #Ostrava #Open In Semi-finals tennis tournament in WTA Ostrava -