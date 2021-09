Wta Chicago 2021: il montepremi e il prize money (Di domenica 26 settembre 2021) Il montepremi e il prize money del Wta 500 di Chicago 2021, evento di scena da lunedì 27 settembre e a domenica 3 ottobre. Elina Svitolina detiene attualmente lo scettro da prima testa di serie del torneo statunitense, affiancata da Garbine Muguruza e Belinda Bencic, rispettivamente seconda e terza forza del seeding; presenti inoltre Sloane Stephens, Vika Azarenka, Bianca Andreescu e Kim Clijsters, campionesse Slam. Sotto i riflettori, inoltre, le azzurre Camila Giorgi e Jasmine Paolini, volenterose di far bene. Il prize money totale corrisponde a 482.291 euro, dei quali 5.363 saranno dedicati alle giocatrici out al primo turno. Di seguito la distribuzione integrale di premi e punti del ranking femminile. montepremi WTA 500 Chicago ... Leggi su sportface (Di domenica 26 settembre 2021) Ile ildel Wta 500 di, evento di scena da lunedì 27 settembre e a domenica 3 ottobre. Elina Svitolina detiene attualmente lo scettro da prima testa di serie del torneo statunitense, affiancata da Garbine Muguruza e Belinda Bencic, rispettivamente seconda e terza forza del seeding; presenti inoltre Sloane Stephens, Vika Azarenka, Bianca Andreescu e Kim Clijsters, campionesse Slam. Sotto i riflettori, inoltre, le azzurre Camila Giorgi e Jasmine Paolini, volenterose di far bene. Iltotale corrisponde a 482.291 euro, dei quali 5.363 saranno dedicati alle giocatrici out al primo turno. Di seguito la distribuzione integrale di premi e punti del ranking femminile.WTA 500...

Advertising

Ubitennis : WTA 500 Chicago, il tabellone: Giorgi e Paolini al via. Ritorna in campo Kim Clijsters - flamminiog : RT @livetennisit: WTA 500 Chicago: Il Tabellone Principale. Camila Giorgi testa di serie n.15. Al via anche Jasmine Paolini - OA_Sport : Il WTA 500 di Chicago vede formarsi il tabellone. Camila Giorgi e Jasmine Paolini si presentano al via, ma non hann… - Kenmckinnon9 : WTA 500 Chicago Court Anna Kalinskaya vs Mariam Bolkvadze 10:00am U.S Harriet Dart vs Mai Hontama 12:15pm U.S - Deiana_Luca9 : RT @livetennisit: WTA 500 Chicago: Il Tabellone Principale. Camila Giorgi testa di serie n.15. Al via anche Jasmine Paolini -