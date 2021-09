Whirlpool, Todde: Lavoriamo a progetto credibile nel settore automotive e ferroviario (Di domenica 26 settembre 2021) “Il piano Whirlpool su cui ho lavorato è in stato embrionale, un germoglio in un giardino roccioso perché è una vertenza difficile che va seguita passo dopo passo. Il piano prevede adesione dei primi 5 partner per circa 87 milioni di euro di investimenti stimati. Sono coinvolte aziende nazionali e internazionali primarie quotate e molto importanti per realizzare un hub sulla mobilità. L’obiettivo non è solo riassorbire l’occupazione ma ridare futuro al territorio, non far inaridire l’attività produttiva, e offrire, grazie ad un grosso investimento su ricerca e sviluppo, un futuro alle giovani generazioni napoletane. I lavoratori chiaramente saranno riformati e accompagnati in questo nuovo percorso. Stiamo lavorando su un progetto credibile in un settore estremamente competitivo. Il settore è quello ... Leggi su ildenaro (Di domenica 26 settembre 2021) “Il pianosu cui ho lavorato è in stato embrionale, un germoglio in un giardino roccioso perché è una vertenza difficile che va seguita passo dopo passo. Il piano prevede adesione dei primi 5 partner per circa 87 milioni di euro di investimenti stimati. Sono coinvolte aziende nazionali e internazionali primarie quotate e molto importanti per realizzare un hub sulla mobilità. L’obiettivo non è solo riassorbire l’occupazione ma ridare futuro al territorio, non far inaridire l’attività produttiva, e offrire, grazie ad un grosso investimento su ricerca e sviluppo, un futuro alle giovani generazioni napoletane. I lavoratori chiaramente saranno riformati e accompagnati in questo nuovo percorso. Stiamo lavorando su unin unestremamente competitivo. Ilè quello ...

