Vuoi scoprire se c’è il trucco? 5 software per scoprire le foto manipolate (Di domenica 26 settembre 2021) Un neologismo figlio prevalentemente dei social. Un neologismo che si accompagna a mille sinonimi. Deepfake e i suoi derivati: fotoritocchi, immagini contraffatte e non verificate. Chiamatele come volete. Da Google un modo per scoprire i feedback (Adobe Stock)Il web spopola tanto di quella nuova tecnica che sfrutta l’intelligenza artificiale per sovrapporre in un video il volto di una persona ad un’altra, può essere usato per semplice goliardia, ma anche per scopi criminali gravi, nel mondo politico ma anche finanziario. Grazie al deep learning, i volti di due persone vengono così sostituiti (face swapping), manipolando i video per far dire a chiunque tutto quello che si vuole, riproducendo la voce e sincronizzando il labiale. Come combatterli? Ad ogni azione, d’altronde, corrisponde una reazione uguale o ... Leggi su computermagazine (Di domenica 26 settembre 2021) Un neologismo figlio prevalentemente dei social. Un neologismo che si accompagna a mille sinonimi. Deepfake e i suoi derivati:ritocchi, immagini contraffatte e non verificate. Chiamatele come volete. Da Google un modo peri feedback (Adobe Stock)Il web spopola tanto di quella nuova tecnica che sfrutta l’intelligenza artificiale per sovrapporre in un video il volto di una persona ad un’altra, può essere usato per semplice goliardia, ma anche per scopi criminali gravi, nel mondo politico ma anche finanziario. Grazie al deep learning, i volti di due persone vengono così sostituiti (face swapping), manipolando i video per far dire a chiunque tutto quello che si vuole, riproducendo la voce e sincronizzando il labiale. Come combatterli? Ad ogni azione, d’altronde, corrisponde una reazione uguale o ...

Advertising

TrendOnline : Hai sentito parlare del Bonus terme 2021 ma vuoi saperne di più? Clicca l'articolo qua sotto per scoprire ogni dett… - _fairy_tae : @otaku_inside22 C'EEE UN CUORE DI PANNAAA PER TE SE TU LO VUOI UN CUORE DI PANNA PER NOI SARÀ DA SCOPRIRE UN CUOREEE DI PANNAAA E NOIII - AbarthClubTO : Like a family ???? ?? Se vuoi scoprire tutto il nostro mondo, controlla il nostro website ?? - Stevefromit : RT @SpagnaInItalia: Se vuoi scoprire un angolo verde a #Badajoz, adorerai il #ParqueDelGuadiana. Un ambiente naturale ?? tra i quattro pon… - spa_subby : RT @_madamenoire_: Cuckold's fantasy. non proprio fantasia, ma quello che è successo a me e al mio alpha oggi al ristorante. Mi hanno omag… -