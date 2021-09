Volley, Frigoni: “Ci aspettano sfide complicate ma siamo fiduciosi” (Di domenica 26 settembre 2021) Giornata di riposo ai Campionati del Mondo Under 21 di Volley maschile, in corso di svolgimento tra Italia (Cagliari e Carbonia) e Bulgaria (Sofia). Gli Azzurrini hanno chiuso la Pool A al primo posto ed ora si preparano ad affrontare la seconda fase del torneo nel girone con Argentina, Repubblica Ceca e Belgio per agguantare uno dei primi quattro posti. L’Italia, vice campione del mondo in carica, ha mostrato di avere tutte le carte in regola per proseguire la rassegna continentale con tre vittorie e nessun set perso finora. Tanta qualità, ma anche tranquillità per Rinaldi e compagni, che in questa seconda fase potranno contare anche su Alessandro Michieletto, reduce dal trionfo agli Europei senior. COME VEDERE ITALIA-ARGENTINA IN TV IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E TV PROGRAMMA COMPLETO: ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE I GIRONI DELLA SECONDA FASE FORMULA E ... Leggi su sportface (Di domenica 26 settembre 2021) Giornata di riposo ai Campionati del Mondo Under 21 dimaschile, in corso di svolgimento tra Italia (Cagliari e Carbonia) e Bulgaria (Sofia). Gli Azzurrini hanno chiuso la Pool A al primo posto ed ora si preparano ad affrontare la seconda fase del torneo nel girone con Argentina, Repubblica Ceca e Belgio per agguantare uno dei primi quattro posti. L’Italia, vice campione del mondo in carica, ha mostrato di avere tutte le carte in regola per proseguire la rassegna continentale con tre vittorie e nessun set perso finora. Tanta qualità, ma anche tranquillità per Rinaldi e compagni, che in questa seconda fase potranno contare anche su Alessandro Michieletto, reduce dal trionfo agli Europei senior. COME VEDERE ITALIA-ARGENTINA IN TV IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E TV PROGRAMMA COMPLETO: ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE I GIRONI DELLA SECONDA FASE FORMULA E ...

