Volley femminile, all'Accademia il primo derby stagionale con la Volare

Tempo di lettura: 3 minuti

Si chiude con ottimo terzo posto il 1° Trofeo Città di San Salvatore Telesino – Memorial Michele Cutillo, quadrangolare a cui le beneventane hanno preso parte con la Effesport Isernia, la Volare Benevento e le padrone di casa della Forex San Salvatore Telesino. Dopo la sconfitta con l'Isernia di mister Montemurro, le giallorosse si riscattano prontamente nella finale per il 3°-4° posto disputata ieri, superando nel derby beneventano la Volare con il rotondo punteggio di 3-0 (25-15, 25-15, 25-18). Una partita praticamente a senso unico, che ha visto l'Accademia prendere il largo soprattutto nella seconda parte dei parziali dove le ragazze di mister Ruscello hanno accelerato imponendo un ritmo insostenibile per le avversarie, cadute sotto i colpi di Anna Pericolo e Lorenza Russo, letteralmente scatenate nella ...

Ultime Notizie dalla rete : Volley femminile A Vibo inaugurato l'impianto polivalente 'Paolo Borsellino' (FOTOGALLERY) ... nel ricordo del magistrato barbaramente fatto saltare in aria da Cosa Nostra, che permetterà, peraltro, alla Todo Sport, la squadra di volley femminile del capoluogo, da quest'anno in Serie B, di ...

Alessandria Volley: sconfitta a testa alta contro Fortitudo Occimiano ALESSANDRIA - Sabato 25 settembre al Palacima di Alessandria è andata in scena la terza giornata della Coppa Piemonte di pallavolo femminile che ha visto la formazione dell' Alessandria Volley affrontare la Nuova Elva Fortitudo Occimiano , team molto competitivo ed esperto che nella scorsa stagione sportiva ha sfiorato la ...

Volley femminile, Mondiali Under 18: l'Italia travolge il Perù, ora il Canada agli ottavi di finale? OA Sport La Vero Volley Monza batte Scandicci e vola in finale al Trofeo McDonald’s 2021 di Imola La Vero Volley Monza femminile inizia col piede giusto l’avventura nella 2a edizione del Trofeo McDonalds’s di Imola. Sul campo del Pala Ruggi di Imola Danesi e compagne battono 3-1 la Savino Del Bene ...

Alessandria Volley: sconfitta a testa alta contro Fortitudo Occimiano ALESSANDRIA - Sabato 25 settembre al Palacima di Alessandria è andata in scena la terza giornata della Coppa Piemonte di pallavolo femminile che ha visto ...

