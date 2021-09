Volley, domani le nazionali campioni d’Europa ricevute da Draghi (Di domenica 26 settembre 2021) domani alle ore 13, il Presidente del Consiglio Mario Draghi incontrerà a Palazzo Chigi i campioni d’Europa 2021 della Nazionale femminile e maschile di Pallavolo. Lo ha reso noto Palazzo Chigi. Dopo l’evento con i campioni olimpici, ecco un altro appuntamento istituzionale per celebrare altri due capitoli storici di un’estate indimenticabile di sport azzurro. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 settembre 2021)alle ore 13, il Presidente del Consiglio Marioincontrerà a Palazzo Chigi i2021 della Nazionale femminile e maschile di Pallavolo. Lo ha reso noto Palazzo Chigi. Dopo l’evento con iolimpici, ecco un altro appuntamento istituzionale per celebrare altri due capitoli storici di un’estate indimenticabile di sport azzurro. SportFace.

