“Voglio sapere come sta, ora”. GF Vip 6, momento difficile per Katia Ricciarelli. Lo sfogo in confessionale (Di domenica 26 settembre 2021) Grande Fratello Vip 6, la richiesta di Katia Ricciarelli. Si è appellata alla produzione dopo essersi lasciata andare a una confessione molto privata con Alex Belli. Il pensiero vola alla sorella e alla situazione molto delicata che sta vivendo. Ecco cosa è successo nelle ultime ore nella casa più spiata d’Italia. “Sta lì seduta e parla, non c’è più con la testa”, con queste parole Katia Ricciarelli ha parlato della delicata situazione che riguarda la sorella, che al momento si trova in una RSA proprio perché non più troppo in grado di intendere e di volere. La confessione privata fatta all’attore, Alex Belli, porta irrimediabilmente a una reazione istintiva da parte della soprano che ha così rivolto una richiesta alla produzione del reality: “Vorrei almeno sapere ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 26 settembre 2021) Grande Fratello Vip 6, la richiesta di. Si è appellata alla produzione dopo essersi lasciata andare a una confessione molto privata con Alex Belli. Il pensiero vola alla sorella e alla situazione molto delicata che sta vivendo. Ecco cosa è successo nelle ultime ore nella casa più spiata d’Italia. “Sta lì seduta e parla, non c’è più con la testa”, con queste paroleha parlato della delicata situazione che riguarda la sorella, che alsi trova in una RSA proprio perché non più troppo in grado di intendere e di volere. La confessione privata fatta all’attore, Alex Belli, porta irrimediabilmente a una reazione istintiva da parte della soprano che ha così rivolto una richiesta alla produzione del reality: “Vorrei almeno...

Michele, figlio di Dorjana non si dà pace: Voglio sapere perchè Stellio girava con la pistola TgPadova