Vivere la bellezza e la gioia di condividerla con chi ci sta intorno è Il nuovo mood di Salvatore Ferragamo per la prossima stagione PE (Di domenica 26 settembre 2021) Insieme, con una nuova energia. Per la sfilata Primavera-Estate 2022 Salvatore Ferragamo torna ad accogliere fisicamente i suoi ospiti dopo dodici mesi. Un periodo nel quale abbiamo guardato al futuro con positività e riconsiderato il passato da una prospettiva diversa: uno sguardo più fresco agli elementi fondanti della Maison. Con una creatività audace e una capacità artigianale senza eguali, Salvatore Ferragamo realizzava calzature che hanno reso il marchio sinonimo di artigianato e design italiano nel mondo per la loro bellezza e costruzione. Per questa stagione ci siamo riconnessi alle origini di Ferragamo presentando una collezione che ricontestualizzi la bellezza in un nuovo tempo: l’oggi. L’ispirazione è fondamentale nella sua ... Leggi su domanipress (Di domenica 26 settembre 2021) Insieme, con una nuova energia. Per la sfilata Primavera-Estate 2022torna ad accogliere fisicamente i suoi ospiti dopo dodici mesi. Un periodo nel quale abbiamo guardato al futuro con positività e riconsiderato il passato da una prospettiva diversa: uno sguardo più fresco agli elementi fondanti della Maison. Con una creatività audace e una capacità artigianale senza eguali,realizzava calzature che hanno reso il marchio sinonimo di artigianato e design italiano nel mondo per la loroe costruzione. Per questaci siamo riconnessi alle origini dipresentando una collezione che ricontestualizzi lain untempo: l’oggi. L’ispirazione è fondamentale nella sua ...

OnlyDreamers80 : @gayforsavre Idem! La bellezza di vivere nei paesini… - CasaLettori : RT @paoloigna1: Offriamoci la dieta della bellezza per vivere senza peso... con @CasaLettori #Casalettori - eaglesinthewind : @Freddyascott @bonucci_leo19 Non si può vivere di ricordi.. Chiellini dovrebbe chiudere in bellezza e non insistere… - paoloigna1 : Offriamoci la dieta della bellezza per vivere senza peso... con @CasaLettori #Casalettori - matejedvardsen : @raf_frate La bellezza della vita,pure a livelli spirituali,nella valle di lacrime sta che la si può vivere passo d… -