Vittorie di misura per Fiorentina e Sassuolo: decisivi Vlahovic e Berardi. Spettacolo al Castellani: 4-2 Empoli (Di domenica 26 settembre 2021) Si sono conclusi i tre match in programma alle 15 validi per la 6a giornata di Serie A 2021-22. Alla Dacia Arena la Fiorentina batte di misura l’Udinese, decide il rigore di Dusan Vlahovic al 16? del primo tempo. Nel finale Deulofeu e Beto sfiorano il pari, la retroguardia viola tiene (super Dragowski) e Italiano e i suoi salgono a 12 punti in classifica. Reti bianche nei primi 45? a Reggio Emilia tra Sassuolo e Salernitana, con un rigore assegnato ai neroverdi e poi tolto dal direttore di gara dopo un check al VAR. Nella ripresa la squadra di Dionisi la sblocca con Berardi al 54? su assist di Boga. Bonazzoli risponde per i granata, colpo di tacco incredibile che supera Consigli, ma Rogerio salva sulla linea di porta. Dionisi può sorridere per i 3 punti che mancavano dalla prima giornata contro ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 26 settembre 2021) Si sono conclusi i tre match in programma alle 15 validi per la 6a giornata di Serie A 2021-22. Alla Dacia Arena labatte dil’Udinese, decide il rigore di Dusanal 16? del primo tempo. Nel finale Deulofeu e Beto sfiorano il pari, la retroguardia viola tiene (super Dragowski) e Italiano e i suoi salgono a 12 punti in classifica. Reti bianche nei primi 45? a Reggio Emilia trae Salernitana, con un rigore assegnato ai neroverdi e poi tolto dal direttore di gara dopo un check al VAR. Nella ripresa la squadra di Dionisi la sblocca conal 54? su assist di Boga. Bonazzoli risponde per i granata, colpo di tacco incredibile che supera Consigli, ma Rogerio salva sulla linea di porta. Dionisi può sorridere per i 3 punti che mancavano dalla prima giornata contro ...

Advertising

LAROMA24 : Serie A: poker dell'Empoli al Bologna, vittorie di misura per Sassuolo e Fiorentina #AsRoma - trustthebakery : @MMicol_ In realtà chi segue questo sport da prima del 2015 sa che così non è. Nel motorsport non si misura il valo… - pancio27 : Alla luce dei regolamenti vigenti datemi la reale misura del valore delle vittorie di Hamilton (al netto del culo a… - betta941 : RT @IlProfDaLecce: Se a voi piacciono queste partite ve le lascio. I campionati si vincono con vittorie di misura e/o non subendo gol.… - PAT_R_IC_K : RT @IlProfDaLecce: Se a voi piacciono queste partite ve le lascio. I campionati si vincono con vittorie di misura e/o non subendo gol.… -

Ultime Notizie dalla rete : Vittorie misura Diretta/ Udinese Fiorentina (risultato 0 - 1) video streaming: Dragowski salva su Beto ...successi ma non è dominante come in casa propria - in questi ultimi anni siamo a cinque vittorie ... Il 28 febbraio scorso l'Udinese ha vinto di misura, 1 - 0, l'ultimo precedente interno contro i ...

Vlahovic trascina la Fiorentina. Salernitana e Bologna ko Continua il digiuno di vittorie della Salernitana che viene battuta in trasferta, 1 - 0, dal Sassuolo che interrompe una serie di tre sconfitte consecutive. Vince di misura anche la Fiorentina che si impone contro l'Udinese ...

Vittorie di misura per Fiorentina e Sassuolo: decisivi Vlahovic e Berardi. Spettacolo al Castellani: 4-2 E ... alfredopedulla.com La Fiorentina sbanca Udine con il solito Vlahovic Vittoria di misura, successo che vale tre punti e il quinto posto in classifica per i viola con 12 lunghezze. L'attaccante serbo realizza ancora dal dischetto. Parate decisive di Dragowski nella ...

Turris, avvio travolgente contro la Vibonese: poker corallino al Razza Seconda vittoria esterna consecutiva per la Turris, che espugna il Razza di Vibo con un perentorio 4-1. Travolgente l’avvio di gara dei corallini, che dopo venti minuti sono già sul ...

...successi ma non è dominante come in casa propria - in questi ultimi anni siamo a cinque... Il 28 febbraio scorso l'Udinese ha vinto di, 1 - 0, l'ultimo precedente interno contro i ...Continua il digiuno didella Salernitana che viene battuta in trasferta, 1 - 0, dal Sassuolo che interrompe una serie di tre sconfitte consecutive. Vince dianche la Fiorentina che si impone contro l'Udinese ...Vittoria di misura, successo che vale tre punti e il quinto posto in classifica per i viola con 12 lunghezze. L'attaccante serbo realizza ancora dal dischetto. Parate decisive di Dragowski nella ...Seconda vittoria esterna consecutiva per la Turris, che espugna il Razza di Vibo con un perentorio 4-1. Travolgente l’avvio di gara dei corallini, che dopo venti minuti sono già sul ...